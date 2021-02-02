سلمى أبو ضيف تكشف عن سبب عدم نجاحها كموديل وأكثر ممثلة تحبها

القاهرة - محمد ابراهيم - حلت الفنانة سلمى ابو ضيف، ضيفة في برنامج "صاحبة السعادة" برنامج "صاحبة السعادة" للنجمة إسعاد يونس، المذاع على قناة dmc ، وكشفت عن سبب عدم نجاحاها كموديل.

وقالت سلمى :" كنت اريد أن اصبح موديل، فذهبت إلى أمريكا وأنا طولي 160 ، وهذا غير مسموح به، لأن الموديل طولها يبدأ من 170 وهذا أقل شئ في الخارج" .

واستكملت سلمى حديثها قائلة :" اعترضت على ذلك، وكتبت جواب لـvogue new York وكتبت القصة على "إنستجرام" وفى النهاية تم عمل بلوك للي من المرأة التي أرسلت لها الجواب" .