بسنت شوقي تكشف حقيقة خلافها مع محمد فراج على ريد كاربت مهرجان الجونة

القاهرة - محمد ابراهيم - حلت الفنانة بسنت شوقي ، ضيفة في برنامج "صاحبة السعادة" برنامج "صاحبة السعادة" للنجمة إسعاد يونس، المذاع على قناة dmc ، وكشفت عن حقيقة خلافها مع الفنان محمد فراج على الريد كاربت.

وقالت بسنت :" دائماً ما أخذ وقتًا طويلًا في اللبس وأتاخر في مواعيدي، ففي هذا اليوم تأخرت على محمد فراج واختي، وذهبنا المهرجان وتم إغلاق الريد كاربت، فتعصبت ورميت الموبايل على الأرض".

وأضافت قائلة :" كان يوجد صحفي أخذ صورة لي أنا وفراج عندما رميت هاتفي.. هذا كل ما حدث" .

يذكر أن أخر أعمال بسنت شوقي هو مسلسل "لية لأ" ، الذي يدور حول"عاليا" التى تقرر الفرار من حفل زفافها وسط دهشة الجميع، ثم تتخذ قرارًا أخر وهو أن تستقل بحياتها بعيدًا عن بيت أسرتها، لتخوض منذ ذلك الحين رحلتها الشخصية مع الحياة.

المسلسل من إخراج: مريم أبو عوف، ﺗﺄﻟﻴﻒ: مريم نعوم ، و يشارك في البطولة كلا من : أمينة خليل ، هالة صدقي ، هاني عادل ،شيرين رضا ، بسنت شوقي ، محمد الشرنوبي ،محسن محيي الدين .