هاجر أحمد: اشتركت في مسابقة ملكة الجمال بالصدفة.. وتكشف قصة دخولها عالم التمثيل

القاهرة - محمد ابراهيم - حلت الفنانة هاجر أحمد اليوم، ضيفة في برنامج "صاحبة السعادة" برنامج "صاحبة السعادة" للنجمة إسعاد يونس، المذاع على قناة dmc ، وكشفت عن سبب دخولها مسابقة ملكة جمال مصر.

وقالت هاجر: "كنت اقيم فى إسكندرية كنت عند شقيقتي ورأيت إعلان عن مسابقة miss eco Egypt فى 2015 وقدمت كفضول وفزت".



وأضافت بعد ذلك قمت بعمل مسلسل (المغني) وبعد ذلك كانت أهم مرحلة فى حياتى عندما كنت اشاعد مسلسل "تحت السيطرة " للمخرج تامر محسن وبحثت على حسابه على فيسبوك ووصلت له وبعتث له رسالة احكى له قصتى ورفض أهلى دخولي التمثيل".