يوميات أصالة في جدة..تلتقي نوال وجلسة تصوير مع ابنتها وتعلق على مصالحتها مع أنغام

أصالة تتواجد حالياً في السعودية، وتستغل تواجدها في عدة أنشطة فنية واجتماعية، ونشرت صوراً لها مع ابنتها شام في جدة، والتقت الفنانة نوال وتحدثت عن مصالحتها مع الفنانة أنغام.

أصالة وابنتها شام في جلسة تصوير بجدة

ونشرت شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة صوراً من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مع والدتها أصالة في جدة، حيث حرصت شام على التواجد مع والدتها في السعودية لدعمها ومساندتها في أعمالها الفنية الأخيرة، وأبرزها حفلها مع الفنان عبادي الجوهر في حلقات "ضيف بدر"، وكذلك حفلها المقبل في "أوايسس الرياض" مع الفنان عبد الله الرويشد.

أصالة تلتقي نوال الكويتية في جدة

والتقت الفنانة أصالة بنوال الكويتية أيضاً أثناء تواجدها في جدة، ونشرت نوال عدة صور وفيديوهات من لقائها بأصالة، ونشر أيضاً زكي حسنين، عضو اللجنة الفنية في الهيئة العامة للترفيه، صورة له مع أصالة ونوال وعلق قائلاً:" تشرفت الليلة في منزلي بدعوة الفنانة القديرة نوال الكويتية والفنانة أصالة نصري، كل الشكر علي قبول الدعوة".

أصالة تتحدث عن مصالحتها مع أنغام

وتحدثت الفنانة أصالة عن تصالحها مع الفنانة أنغام خلال لقاء لها مع برنامج "إي تي بالعربي"، وقالت إنها تنسى أحياناً بسبب زحمة حياتها أسباب خلافات كثيرة في حياتها وتجدها بلا معنى، وأشارت إلى أن أسباب خلافها مع أنغام سقطت وبلا معنى، وأضافت:"أكيد لسة الأيام جاية وبنجتمع وبينا محبين كتير وأصدقاء مشتركين كتير"، وتغزلت أصالة بالفنانة إليسا وقالت إنها حنونة وصاحبة موقف لأبعد حد وتحبها كثيراً، وكشفت عن تجهيزها لأغنية جديدة ستطلقها خلال الأيام المقبلة.

وتعيش الفنانة أصالة حالة نشاط فني منذ بداية عام 2021، وافتتحت حفلاتها الجديدة بحفل أونلاين مع عبادي الجوهر في "ضيف بدر" على انستقرام، قبل أن تعلن إحيائها حفل جديد في "أوايسس الرياض" مع عبد الله الرويشد، ومن المتوقع أن يستمر نشاطها في شهر فبراير بحفل جديد مع الفنانة شيرين عبد الوهاب على مسرح المجاز بالشارقة، وكانت أصالة قد كشفت في تصريحات لها مؤخراً عن نيتها كتابة قصة حياتها ومذكراتها وطرحها في كتاب بالتعاون مع إحدى الكاتبات الكبار.