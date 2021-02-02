هاجر أحمد تنشر صورة بصحبة إسعاد يونس من كواليس ضيافتها في برنامج "صاحبة السعادة"

نشرت الفنانة هاجر أحمد صورة جديدة مع الفنانة إسعاد يونس من كواليس حلقتها في برنامج "صاحبة السعادة"، وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت هاجر معلقة على صورتهما: "مين مستعد لحلقة الليلة؟ مع الجميلة إسعاد يونس".

وتألقت الفنانة هاجر أحمد، بعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل "ضربة معلم" حيث أشاد بها الجمهور.

يذكر أن مسلسل "ضربة معلم" من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وبطولة محمد رجب، ومى سليم، ومحمد نجاتى، ورياض الخولى، ورانيا فريد شوقى، وهاجر أحمد، ومحمد عز، ومحسن منصور، وسلوى عثمان، وأنعام سالوسة، وياسمين البشبيشى، ودعاء حكم دعاء رجب، ومحمد الصاوي، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في إطار شعبي.

"ضربة معلم" التعاون الثاني بين الثلاثي محمد رجب وإسماعيل فاروق وأحمد عبد الفتاح بعد النجاح الذى حققوه في مسلسل "الأخ الكبير".