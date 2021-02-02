ليلي أحمد زاهر توجه رسالة لأختها : دايما هنفضل في ظهر بعض

نشرت الفنانة الشابه ليلي احمد زاهر ، صور جديدة لها مع شقيقتها ملك زاهر، و ذلك عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات "انستجرام".

و علقت ليلي علي الصور قائلة :"دايما هنفضل في ظهر بعض و مع بعض في الحلو و الوحش ، و دايمًا هفضل اتعلم منك كل حاجة عشان انتي اشطر واحدة في الدنيا و احلي اخت في الدنيا بحبك يا أطيب ملوكي".

يذكر ان تصدّرت الفنانة الشابة ليلي أحمد زاهر محرك البحث جوجل بعد عرض الحلقات الأولي من مسلسل في "بيتنا روبرت ".