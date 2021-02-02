أطيب قلب.. هدى المفتي تهنئ سلمى أبو ضيف بعيد ميلادها

هنأت الفنانة هدى المفتي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صديقتها الفنانة سلمى أبو ضيف بعيد ميلادها.

ونشرت هدى صورة لها مع سلمى أبو ضيف، وعلقت عليها قائلة "عيد ميلاد سعيد لهذه الشابة العاطفية الجميلة عيد ميلاد سعيد لأطيب قلب".

حيث تحتفل الفنانة الشابه سلمى أبو ضيف اليوم الثلاثاء، بعيد ميلادها الـ 27 وقد بدأت مشوارها الفني كعارضة أزياء وبعد ذلك اتجهت للتمثيل.

شاركت سلمى أبو ضيف في بطولة عدة مسلسلات منها حلاوة الدنيا ولا تطفئ الشمس وطلعت روحي.