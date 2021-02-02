ابهيمانيو سينغ يلعب دور الشر أمام أكشاي كومار في فيلمه الجديد

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اعلن النجم ابهيمانيو سينغ عن انه قد وقع الاختيار عليه ليجسد شخصية الشر في الفيلم الجديد للنجم اكشاي كومار.

ووفقا لموقع انديا توداي، فإن فيلم كومار الجديد يطرح للعرض قريبا بعنوان "باشاشان باندي"، وكان قد اعلن اكشاي عن موعد طرحه بحلول عام 2022 المقبل.

في الوقت نفسه يعمل اكشاي كومار على تصوير مجموعة متميزة من الأفلام الجديدة التي يرتقب طرحها خلال عام 2021 الجاري.

