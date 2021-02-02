منى فاروق تنضم لأسرة فيلم ”آل هارون”

تستعد الفنانة الشابة منى فاروق، لاستئناف عملها الفني بعد أزمتها الأخيرة، بالتعاقد مع المنتج حسني محمود وشركته مومنت برودكشن، عبر الانضمام لأسرة عمل فيلم "آل هارون" الذي تستعد الشركة لتصويره الأيام القليلة المقبلة.

ويقول المنتج حسني محمود، إن "منى فاروق، ممثلة شاطرة، ومجتهدة وبتسعى في عملها وربنا هيوفقها، وما يهم الشركة هو الموهبة ومساعدة الفيلم على النجاح، ولا نفتش في ماضي الفنانين أو المسائل الشخصية".

وأضاف محمود، شركة مومنت برودكشن تسعى خلال الفترة المقبلة إلى إنتاج العديد من الأعمال الفنية المميزة، ليس فقط لإنقاذ قطاع الفن الذي تأثر سلبيا بجائحة كورونا، ولكن للمساهمة في إعادة قوى مصر الناعمة- أي الفن- إلى سابق عصرها وقوتها.

ومنى فاروق من ضمن المواهب الشابة الصاعدة التى أفرزها مسلسل "الأب الروحى"، وشاركت فى الكثير من الأعمال الفنية من بينها مسلسل "ظل الرئيس" والذى حقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

فيلم «آل هارون» من إنتاج حسنى محمود، وشركته مومنت برودكشن للإنتاج الفني، ومن تأليف أحمد أنور ومحمود جاميكا، وإخراج معتز حسام، وتدور أحداث فيلم «آل هارون»، في إطار تشويقي مثير بشكل جديد.