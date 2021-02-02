محمد منير يطرح أغنية ”أنا رايق”

طرح الكينج محمد منير أغنية "أنا رايق" من ألبومه الجديد "باب الجمال" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".
أغنية "أنا رايق" كلمات نور الدين محمد والحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندي.
ويتكون ألبوم "باب الجمال" من ٤ أغاني بجانب "أنا رايق" وهم: أغنية "باب الجمال" من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان سامر أبو طالب وتوزيع عمر إسماعيل في أول تعاون لهم مع منير وقام بالتسجيل وهندسة الصوت والماستر أمير محروس.
"فينك يا حبيبي" من كلمات وألحان عبد العزيز زين العابدين وتوزيع أمير محروس، و"زوق" كلمات مجدي نجيب، وألحان وجيه عزيز، ومن توزيع رومان بونكا و"مسألة السن" من كلمات صلاح فايز، وألحان هاني شنودة وتوزيع رومان بونكا.
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