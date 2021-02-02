الهضبة يتصدر التريند بصور مع المذيعة انجى كيوان

تصدر الهضبة عمرو دياب التريند، بعد انتشار صوره مع المذيعة إنجى كيوان، وهو ما أثار تساؤلات جمهوره حول أسباب هذه الصور، وأكدت مصادر أن الصور ترجع إلى كواليس إعلان جديد للهضبة فى دبى.

وكان البعض من جمهور عمرو دياب توقع أن تكون الصور ضمن كواليس تصويره أحد كليباته الجديدة، خاصة أنه طرح خلال الفترة الماضية ألبومه "يا أنا يا لا"، ولاقى نجاحا كبيرا.

ويقضى الهضبة عمرو دياب ، عطلته الحالية فى مدينة دبي، ومن حين لآخر يشارك متابعيه وجمهوره بلقطة له برفقه أصدقائه فى المدينة الإماراتية، وكان قد نشر صورة جديدة عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، ظهر من خلالها وهو يقود سيارته فى شوارع الإمارات العربية المتحدة.

وكان الهضبة عمرو دياب شارك جمهوره ومعجبيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام مقطع فيديو يكشف كواليس حفلته الأخيرة التى أحياها في الإمارات العربية المتحدة، ضمن فعاليات مهرجان التسوق، حيث وثق الفيديو مدى تفاعل الجمهور معه خلال الحفل، إلى جانب ظهور ابنته كنزي وابنه عبدالله معه على خشبة المسرح، وقد علق حساب الهضبة على الفيديو قائلا: "ملخص حفل دبي 2021.. خلاصة حفل عمرو دياب على استاد دبي الدولي".

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