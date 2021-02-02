نشرة الفن ..هنيدي يتوعد نجله.. ومحمد منير يطرح اغنية أنا رايق

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أهم ما جاء فيها على النحو الآتي:

شارك الفنان محمد هنيدي متابعيه عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بصورة جديدة له مع نجله.

طرح الفنان محمد منير، منذ ساعات، أغنيته الجديدة "أنا رايق"، عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب.

وجهت الفنانة السورية أصالة الدعم لصديقتها الفنانة احلام بعد طرح الأخيرة أغنية " فدوة عيونك" والتي حققت نجاحا كبيرا بعد عرضها بساعات قليلة على يوتيوب.