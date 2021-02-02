نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أهم ما جاء فيها على النحو الآتي:
شارك الفنان محمد هنيدي متابعيه عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بصورة جديدة له مع نجله.
طرح الفنان محمد منير، منذ ساعات، أغنيته الجديدة "أنا رايق"، عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب.
وجهت الفنانة السورية أصالة الدعم لصديقتها الفنانة احلام بعد طرح الأخيرة أغنية " فدوة عيونك" والتي حققت نجاحا كبيرا بعد عرضها بساعات قليلة على يوتيوب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نشرة الفن ..هنيدي يتوعد نجله.. ومحمد منير يطرح اغنية أنا رايق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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