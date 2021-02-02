وجهت الفنانة أنغام، رسالة دعم لصديقتها الفنانة أحلام بعد طرح الأخيرة أغنية " فدوة عيونك" والتي حققت نجاحا كبيرا بعد عرضها بساعات قليلة على يوتيوب. وهنأت أنغام الفنانة أحلام من خلال خاصية استوري عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام :مبروك ألف مبروك البوم رائع كروعة صوتك و قلبك" وطرحت الفنانة الإماراتية أحلام أولى أغنيات ألبومها الجديد التي تحمل عنوان "فدوة عيونك".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أنغام تهنئ أحلام بطرح أغنية فدوة عيونك: ألبوم رائع كروعة صوتك وقلبك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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