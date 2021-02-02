شريف منير ينشر كواليس تدريبه على الغوص من فيلم "من 30 سنة"

نشر النجم شريف منير فيديو من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام ظهر فيه وهو يتدرب على الغوص بصحبة عدد من النجوم.
وكتب منير معلثا على الفيديو :" كواليس تدريبات على الغوص تحت الماء من فيلم" من ٣٠ سنه .. ويظهر في الفيديو. ..الأستاذة / ميرفت أمين .. نور .. شريف منير .تم التدريب و التصوير.بإستوديو .. pine wood .. بلندن . و فريق الغواصين هم نفس الفريق إللي إشتغل في فيلم sky fall .. جيمس بوند ." من ٣٠ سنه " .... تأليف : أيمن بهجت قمر. .اخراج : عمرو عرفه .إنتاج : وليد منصور .بطولة : أحمد السقا .. منى زكي ."
وكان قد قال الفنان شريف منير، ان الكمامة هي السلاح الأول واهم شىء، بجانب عدم النزول إلى الشارع دون أسباب، مؤكدا أن الوسط الفني فقد العديد من الشخصيات الغالية خلال الفترة الماضية بسبب فيروس كورونا.
وأضاف شريف منير خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع علي القناة الاولي المصرية ، أن الفنان هادي الجيار خسارة كبيرة جدا للوسط الفني، قائلا: اشتركت معه في عملين وكانا ناجحين جدا واسمه كان هادي وهو شخصية هادئة بالفعل.
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