هدى الأتربي: "الناس عرفتنى بعد دوري في" ختم النمر"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة هدى الأتربي، عن كيفية التحاقها بمجال التمثيل، مُشيرة إلى أنها منذ صغرها كانت ترغب في دراسة التمثيل، لكن أسرتها اجبرتها على دراسة الحقوق، لكنها بعد تخرجها من الجامعة أخبرت والدتها أنها لن تصبح محامية، وأنها بعد ذلك سافرت إلى دبي، وعملت في مجال العقارات.

وقالت هدى الأتربي خلال لقائها في برنامج "صاحبة السعادة"، أنها قابلت أحد الأشخاص في دبي، حيث أنه يعرف جيدًا مقدار حبها للتمثيل، وأنه عرض عليها المشاركة فى فيلم قصير، وبعد ذلك عادت إلى مصر، والتحقت بإحدى الورش التمثيلية، وبعد ذلك عرض عليها مشهد فى مسلسل" أهو ده اللى صار" للمخرج حاتم علي، مُشيرة إلى أن الدور كان ثلاثة حلقات.

وأضافت هدى الأتربي :"كنت مبسوطة أوي، ولما شافني المخرج وقتها أعجب بطريقة تمثيلي، وعرض عليا دور آخر فى المسلسل وصل 22 حلقة، وبعدها اتصلت بدبي واعتذرت عن الشغل وبعد كده دوري فى المسلسل راح لحد تانى وجالي احباط جامد، وبعد كده جالي" طلعت روحي"،" كلبش 3 " و" مليكة "، والحمد الله ربنا عوضني".

وأشارت هدى الأتربي إلى أنها تعتبر بدايتها الفنية من خلال مسلسل " ختم النمر" للفنان أحمد صلاح حسني؛ لأنه جعل الناس تعرفها بشكل أكبر، مُضيفة:" الناس بدأت تعرفني، ودوري كان مؤثر أوي، ومشاركتي في"خيانة عهد"، و"فرصة تانية" كانت الاستفادة منها كبيرة جدًا".