بعد تصدرها التريند.. معلومات لا تعرفها عن بريانكا شوبرا ملكة جمال العالم

وكشفت بريانكا شوبرا ، أن التركيبات الخاصة بالشامبو نباتية ونظيفة، وأن أيضا زجاجات الشامبو مصنوعة من النفايات والقمامات البلاتسيكية والتي يمكن تدويرها.
وما لا يعرفه الكثيرون عن بريانكا شوبرا أنها تبلغ من العمر 38 عامًا، فهي من مواليد 18 يوليو عام 1982 وتعد من أشهر نجمات بوليوود التي استطاعت أن تحقق نجاحا كبيرا في هوليوود.
ولدت بريانكا شوبرا لابوين يعملان في أطباء في الجيش الهندي، وفازت بريانكا شوبرا في بداية حياتها الفنية بلقب ملكة جمال العالم عام 2000.
تزوجت بريانكا شوبرا من المغني الامريكي نيك جوناس في 2018 وهو يصغرها في العمر بحوالي 10 اعوام.
وعن فارق العمر بينهما، أكدت النجمة الهندية أن نيك جوناس رجل كبير عقلا وروحا وذكي، مشيرة إلى أنها تتعامل كالأطفال، وتفعل ما يحلو لها من تصرفات ومن جانبه يدعمها في كل شيء.
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