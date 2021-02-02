بالبدلة.. شاهد ساموزين في أحدث ظهور له عبر إنستجرام

نشر المطرب ساموزين، صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. وظهر سامو زين في الصورة مرتديا بدلة في أحدث ظهور له.

وكان المطرب ساموزين، قدم أحدث أغنياته التي تحمل اسم "حورية في جزيرة"، على موقع الفيديوهات يويتوب وعلى منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

الأغنية من ألحان معتز أمين، كلمات محمد شوقى، توزيع أسامة عبد الهادى.

وطرح سامو زين مؤخرا فيديو كليب أغنيته الأخيرة "عصفور فرحان يصوصو"، وهي من كلماته بالتعاون مع معتز أمين وأسامة عبد الهادي، وألحان معتز أمين وتوزيع ومكس وماستر أسامة عبدالهادي، وفكرة وإخراج سامو زين.

يذكر أن آخر أعمال الفنان سامو زين ، فيديو كليب أغنية "حب حب" .

الأغنية من كلمات قصي باسل، والملحن معتز أمين والموزع الموسيقي أسامة عبدالهادي أما الفيديو كليب فمن إخراج إسماعيل الأرباس.

ونجحت أغنية "حب حب" في التربع على المركز الأول لتطبيق أنغامي بالعالم العربي، وذلك بعد احتلالها المركز الأول بعدد من الدول العربية مثل : سوريا والسعودية ومصر والكويت.

وطرح سامو زين طرح كليب أغنية من كلمات أحمد علي موسى وألحان مدين وتوزيع طارق توكل، وهي من ألبومه الأخير " لو عمري يرجع " أما على مستوى التمثيل فكان أخر ظهور له كان بشهر رمضان الكريم من خلال حلوله كضيف شرف بإحدى حلقات مسلسل بدل الحدوتة.