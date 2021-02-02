غدًا.. طرح فيلم "شاومينج" في دور العرض السينمائي

القاهرة - محمد ابراهيم - يُعرض غدًا بالسينمات فيلم "شاومينج" للمنافسة في موسم منتصف العام، كما سيتم طرح الفيلم في العديد من الدول العربية مثل المملكة العربية السعودية، باقى دول الخليج، العراق، وتونس.

فيلم "شاومينج" بطولة بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، نشوى مصطفى، سامي مغاوري، أحمد حلاوة، حامد الشراب، توني ماهر، أحمد سلطان، سارة درزاوي، طاهر أبو ليلة، ياسر الطوبجي، يوسف حسام، محمود فارس، يوسف وليد يوسف، محمد حسني، سعاد القاضي، وهو من إنتاج أيمن يوسف، والفيلم يتناول ظاهرة الغش في الثانوية العامة، ولكن فى إطار كوميدي ساخر.

وفي سياق آخر، يشارك الفنان بيومي فؤاد في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "خلى بالك من زيزى"، وهو بطولة أمينة خليل، محمد ممدوح تايسون، علي قاسم، صفاء الطوخي، سلوى محمد علي، وهو من تأليف ورشة سرد إشراف على الكتابة مريم نعوم، سيناريو وحوار منى الشيمي ومجدي أمين، وإخراج كريم الشناوي.