بعد طرح ألبومها الجديد.. أصالة عن أحلام :"لا تتوانى عنّ إبهارنا دائمًا بالجديد"

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة أصالة على تهنئة صديقتها الفنانة أحلام بعد طرحها لألبومها الغنائي الجديد الذي يحمل اسم "فدوة عيونك"،وذلك من حسابها الشخصي على موقع "تويتر".

كتبت أصالة تغريدة جديدة قالت فيها:"حقّاً مناضلة بذلت مجهود بالتّأكيد فوق المعتادّ، وحرصت على تقديم نفسها بأبهى صورة، أحترمُ ما تقدّمه؛ لأنّها جريئة موهوبة".

وتابعت أصاله قائلة :"ولا تتوانى عنّ إبهارنا دائمًا بالجديد، هي الدئوبة المتجدّدة، وإن اختلفتُ معها لا أختلف عليها لأنّها تعشق ماتقدّم وتُخلص له، إنّها أحلام".

واشتمل ألبوم أحلام على العديد من الأغاني منهم"عيوني بس"، وهي من كلمات قوس وألحان سهم وتوزيع مدحت خميس، و"حزين" وهي من كلمات الغائب الحاضر مساعد الرشيدي وألحان سهم وتوزيع جاسم محمد، "يا آدمي حس" كلمات فيصل الشعلان وألحان ناصر صالح وتوزيع أحمد العنوة، "دفتر وممحاة" كلمات وألحان عبد الرحمن العثمان وتوزيع أسامة الهندي.