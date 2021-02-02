هكذا تظهر شيري عادل ضمن أحداث مسلسل "فارس بلا جواز" مع مصطفى قمر

القاهرة - محمد ابراهيم - تُشارك الفنانة شيري عادل في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "فارس بلا جواز"، مع الفنان مصطفى قمر، حيث تظهر خلال الأحداث كضيفة شرف في حلقة واحدة فى المسلسل، ومن المقرر أن تبدأ تصوير مشاهدها خلال الأيام المقبلة فى الديكورات الخاصة بالعمل.

مسلسل "فارس بلا جواز"، بطولة محمد ثروت، طارق عبد العزيز، سليمان عيد، طارق الإبياري، محمد طعيمة، مصطفى حمزة، راندا عبد السلام، سامي مغاوري، ندى موسى، فاطمة عادل، وهو من تأليف فداء الشندويلي.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة شيرى عادل الدرامية حكاية "أمر شخصي" من مسلسل "إلا أنا"، وهي بطولة نهال عنبر، إيهاب فهمي، ميدو عادل، جمال عبد الناصر، معتز إيهاب، وهو من تأليف عمر عبد الحليم، إخراج محمود كامل.