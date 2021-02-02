بصورة من طفولته.. حفيد محمود ياسين يحتفل بعيد ميلاد جدته شهيرة

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الفنان الشاب محمود عمرو ياسين، على الاحتفال بعيد ميلاد جدته الفنانة شهيرة، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر الفنان محمود عمرو ياسين صورة له من طفولته، ظهر فيها وهو برفقة جدته، وعلق عليها قائلاً:" حبيبتى كل سنة وإنتى طيبة عارف إنها كانت سنة صعبة ليكي بس إن شاء الله ربنا يعوضك السنة دي ربنا يخليكى لينا".

وفي سياق آخر، يشارك محمود عمرو ياسين في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "اللي مالوش كبير"، وهو بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، محمود حافظ، خالد الصاوي، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغني، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض، وكوكبة مميزة من النجوم.