ننشر موعد طرح فيلم أنجلينا جولي Those Who Wish Me Dead

أعلن موقع The Wrap أنه سيتم طرح فيلم النجمة العالمية انجلينا جولي الجديد Those Who Wish Me Dead عبر منصة HBO في الخامس عشر من شهر مايو المقبل. وقال الموقع الامريكي إن شركة وارنر بروس ستطرح الفيلم في صالات العرض السينمائية بالتزامن مع عرضه على HBO. وحسمت عارضة الأزياء نيكول بوتارلسكي الجدل حول الأقاويل التي تتردد عن كراهيتها الشديدة للنجمة العالمية أنجلينا جولي. ونشرت نيكول بوتارلسكي صورة لها بفستان قصير عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وعلقت قائلة: "لا تكرهوا أحد".

