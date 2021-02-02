مي سليم تخطف أنظار مُحبيها بإطلالة مميزة

نشرت مي سليم صورتين جديدتين لها، ظهرت فيهم وهي مُرتدية تي شيرت باللون الرمادي، وتركت شعرها مُنسدلاً، ووضعت فوقه قبعة باللون البنفسجي، ونسقت مع إطلالتها مكياجًا بالألوان الهادئة فزادها ذلك جمالاً، وحظيت الصورة على إعجاب عدد كبير من قبل متابعيها، وعلقت عليها قائلة :"صباح الخير".

وفي سياق آخر، عُرض للفنانة مي سليم مؤخرًا عبر قناة"Cbc" مسلسل "ضربة معلم"، وهو بطولة محمد رحب، إنعام سالوسة، محمد عز، محسن منصور، رانيا فريد شوقي، محمد نجاتي، رياض الخولي، أميرة العايدي، هاجر أحمد، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق.

القاهرة - محمد ابراهيم - تحرص الفنانة مي سليم على التفاعل الدائم مع مُحبيها، ومُشاركتهم ما يحدث معها في اليوميات الخاصة بها، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".