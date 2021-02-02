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الليلة.. عصام السقا في ضيافة "صاحبة السعادة" مع إسعاد يونس

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القاهرة - محمد ابراهيم - تستضيف الإعلامية إسعاد يونس الليلة في برنامجها "صاحبة السعادة" الفنان عصام السقا، ويُذاع اللقاء في تمام الساعة الحادية عشر مساءً على قناة"DMC".

وروج عصام السقا لتلك الحلقة من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث كتب منشورًا قال فيه :" النهاردة بإذن الله، الساعة ١١ علي DMC مع صاحبة السعادة".

وفي سياق آخر، يُعرض للفنان عصام السقا حاليًا مسلسل "الدايرة" وهو ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة، وهو بطولة أحمد صلاح حسني، إيمان العاصي، إيناس كامل، مي القاضى، محمد علاء، إسلام جمال، محمد علي رزق، أحمد جمال سعيد، سامية الطرابلسى، مها أبو عوف، محمود حافظ، أماني كمال وعماد رشاد، ومن تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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