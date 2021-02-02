الليلة.. عصام السقا في ضيافة "صاحبة السعادة" مع إسعاد يونس

وروج عصام السقا لتلك الحلقة من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث كتب منشورًا قال فيه :" النهاردة بإذن الله، الساعة ١١ علي DMC مع صاحبة السعادة".

وفي سياق آخر، يُعرض للفنان عصام السقا حاليًا مسلسل "الدايرة" وهو ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة، وهو بطولة أحمد صلاح حسني، إيمان العاصي، إيناس كامل، مي القاضى، محمد علاء، إسلام جمال، محمد علي رزق، أحمد جمال سعيد، سامية الطرابلسى، مها أبو عوف، محمود حافظ، أماني كمال وعماد رشاد، ومن تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجي.