من دبي .. نورهان منصور تكشف عن رشاقتها وأنوثتها بإطلالة أنيقة

ونورهان هي شقيقة الفنانة رانيا منصور التوأم، والتي قدمت عددًا من الأعمال الفنية منها "7 أرواح".

وأحدث أعمال نورهان منصور، مسلسل نصيبي وقسمتك في حكاية "بدلة جديدة" مع النجم شريف سلامة. وشاركت في الحكاية الرابعة من مسلسل "نصيبي وقسمتك" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد جمعة، ومن بطولة شريف سلامة ورانيا منصور وشقيقتها نورهان وسلوى عثمان.

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