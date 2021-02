بريانكا شوبرا توقع كتابها الجديد عن سيرتها الذاتية بعنوان”غير مكتمل”

شاركت النجمة الهندية بريانكا شوبرا، فيديو لها عبر حسابها على انستجرام، من حفل توقيع كتابها الجديد، الذى تعرض من خلاله سيرتها الذاتية باسم "غير مكتمل"، والتي أكدت أنها دوماً ما حلمت بهذه اللحظة التي تلخص فيها مشوار دام 20 عاما مع الشهرة والأضواء صارت فيهم شخصية عامة.

كما شاركت صوره لها، مع كلبها الأليف، بينما كانت ترتدي معطفًا أبيضا مطبوعًا على شكل نمر، كما ارتدى الكلب أيضًا سترة منقوشة مماثلة، وكتبت على الصورة:"النمر الأبيض وشبلها".

وتصدرت مذكرات بريانكا شوبرا عن دار "راندوم هاوس"، المبيعات والتى تطرقت فيها ملكة جمال العالم السابقة إلى قصص من طفولتها فى مسقط رأسها جمشيدبور، وحتى مشاركتها فى مسابقة ملكة جمال العالم عام 2000، بالإضافة إلى مسيرتها فى بوليوود، وتجاربها الغنائية، وحتى وصولها إلى الشهرة العالميّة، وبجانب نجاحها المهنى عرفت شوبرا بانخراطها فى الأعمال الإنسانيّة مع منظمة اليونيسيف، وحتى جمعيات الرفق بالحيوان.

من ناحية أخرى سبق وأعلنت ملكة جمال العالم السابقة والممثلة بريانكا شوبرا جوناس، عن تكملة فيلم "We Can Be Heroes"، من إخراج وتأليف روبرت رودريجيز، وأكدت شوبرا أن رودريجيز ونتفليكس يطوران ما تبقى من الفيلم، وقالت "يعود الأبطال للجولة الثانية، التكملة قيد التطوير مع Rodrigues و Netflix".

وفقًا لـ Variety ، يتبع الفيلم أبطالًا شبابًا لأبطال الأرض الخارقين، الذين تم اختطاف والديهم من قبل غزاة فضائيين. لم يترك للأطفال أي خيار سوى العمل معًا لإنقاذ والديهم والعالم.

فيلم We Can Be Heroes من إخراج وتأليف روبرت رودريجيز، ومن بطولة بيدرو باسكال، تايلور دولي، بريانكا شوبرا، بويد هولبروك، كريستيان سلاتر، سونج كانج، كريستوفر ماكدونالد، يايا جوسلين، فيفيان ليرا بلير، هالي راينهارت، هلا فينلي، أدريانا بارازا، راشيل سبيكتر، ناثان بلير.