نهى عابدين تحاول التقرب من يحيى الفخراني في "نجيب زاهي زركش" (خاص)

القاهرة - محمد ابراهيم - تشارك الفنانة نهى عابدين في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "نجيب زاهي زركش"، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج شادي الفخراني.

وقالت نهى عابدين في تصريح خاص لـ"دوت الخليج الفني" أنها تُجسد خلال الأحداث دور فتاة تُدعى "ليالي" تحاول التقرب من "نجيب زاهي ذركش" الذي يُجسد دوره الفنان يحيى الفخراني لكي توقعه في حبها.

وأشارت نهى عابدين إلى أن هذا المسلسل يُعد التعاون الثاني الذي يجمعها بالفنان يحيى الفخراني، حيث أنها سبق وتعاونت معه من قبل في مسلسل "ونوس"،

مُعربة عن سعادتها الكبيرة بتكرار تعاونها معه؛ لأنه فنان عظيم وتاريخ فني كبير على حد وصفها.

مسلسل "نجيب زاهي ذركش" بطولة يحيى الفخراني، كريم عفيفي، هالة فاخر، محمد ممدوح، فتوح أحمد، رنا رئيس، شيرين، أنوشكا.

وفي سياق آخر، تشارك نهى عابدين في السباق الرمضاني المقبل أيضًا من خلال مسلسل"خلي بالك من زيزي"، وهو بطولة أمينة خليل، محمد ممدوح، بيومى فؤاد، صبرى فواز، على قاسم، أسماء جلال، صفاء الطوخي، سلوى محمد علي، وهو من إنتاج عبدالله أبو الفتوح، ومن تأليف ورشة سرد إشراف على الكتابة مريم نعوم، سيناريو وحوار منى الشيمي ومجدي أمين، وإخراج كريم الشناوي.