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السبت رشوان توفيق ومجدي ابو عميرة وسلوي عثمان نجوم مسلسل المال والبنون بواحد من الناس علي الحياة

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القاهرة - محمد ابراهيم - في حلقة خاصة من برنامج واحد من الناس موعدكم مع الذكريات الحلوة ونجوم مسلسل المال والبنون في ضيافة الدكتور عمرو الليثي ، على شاشة الحياة ، و كواليس اشهر عمل في تاريخ الدراما التليفزيونية ، تفاصيل ومعلومات جديدة عن المسلسل الذي مازال يعيش في وجدان المشاهدين و المشاهد التي أصبحت قطعة من ذكرياتنا ، وشخصيات العمل  الذين  نذكر اسمائهم وحكاياتهم المثيرة . 

حيث يستضيف الفنانة الكبيرة رجاء حسين  و الفنان القدير رشوان توفيق  و الفنانة الكبيرة سلوى عثمان  و الفنان الجميل احمد شاكر عبد اللطيف  ومايسترو العمل المخرج الكبير مجدى ابو عميرة. 

انتظرونا في سهرة خاصة مع نجوم المال والبنون وعمرو الليثي السبت العاشرة مساءً علي شاشة الحياة

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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