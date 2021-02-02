السبت رشوان توفيق ومجدي ابو عميرة وسلوي عثمان نجوم مسلسل المال والبنون بواحد من الناس علي الحياة

القاهرة - محمد ابراهيم - في حلقة خاصة من برنامج واحد من الناس موعدكم مع الذكريات الحلوة ونجوم مسلسل المال والبنون في ضيافة الدكتور عمرو الليثي ، على شاشة الحياة ، و كواليس اشهر عمل في تاريخ الدراما التليفزيونية ، تفاصيل ومعلومات جديدة عن المسلسل الذي مازال يعيش في وجدان المشاهدين و المشاهد التي أصبحت قطعة من ذكرياتنا ، وشخصيات العمل الذين نذكر اسمائهم وحكاياتهم المثيرة .

حيث يستضيف الفنانة الكبيرة رجاء حسين و الفنان القدير رشوان توفيق و الفنانة الكبيرة سلوى عثمان و الفنان الجميل احمد شاكر عبد اللطيف ومايسترو العمل المخرج الكبير مجدى ابو عميرة.

انتظرونا في سهرة خاصة مع نجوم المال والبنون وعمرو الليثي السبت العاشرة مساءً علي شاشة الحياة