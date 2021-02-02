تامر حسني يستطلع آراء جمهوره في تصوير فيديو كليب حزين من ألبومه الجديد

طلب النجم تامر حسني آراء جمهوره في اختيار أغنية لتصوير فيديو كليب حزين من ألبومه الجديد "خليك فولازي".

وكتب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "نهاركم أبيض يا أغلى الناس | سوال و يهمني رايكم جدا لو هصور اغنية من اغاني الدراما الحزينة تفتكروا اصور اية ، نفس النهاية ، فاجاه افتراقنا ، قد الفراق ، بأالف سلامة و هشوف اية اكتر اغنية يحصل عليها اجماع و مش هصورها برضة ،قصدي و هصورها ان شاء الله".

وحققت أغنية "قولي كلام" للفنان تامر حسني 24 مليون مشاهدة بعد مرور أكثر من شهرين على طرحها بقناته الرسمية بموقع "يوتيوب".

الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، وتوزيع على فتح الله.

وأحيا الفنان تامر حسني، حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد بمصر بأغنية جديدة "ارفع ايدك"، هذه البطولة التي انتهت مبارياتها ومنافستها أمس.

وحققت أغنية "ارفع إيدك" للنجم تامر حسنى في أول يوم، وهى الأغنية الدعائية لبطولة كأس العالم لكرة 3 ملايين و600 ألف مشاهدة بعد طرحها بساعات قليلة، عبر القناة الرسمية لتامر حسنى على موقع "يوتيوب".

وشهد افتتاح حفل كأس العالم لكرة اليد عرض فقرات فنية رائعة، وتضمنت العديد من الرقص المتنوع الذي يشبه الحضارة المصرية القديمة.