نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد الإعلان عن عطره .. عمرو دياب يتصدر المركز الأول على"تويتر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر الهضبة عمرو دياب، المركز الأول على موقع "تويتر" وذلك عقب ساعات قليلة من الإعلان عن عطره الجديد.

ويستعد دياب لتصوير اعلان عطره الجديد والذي سيطلقه لأول مره في دبي خلال حفل كبير بشاطيء ناموس يوم ٢٢ فبراير.

الإعلان سيكون من إخراج طارق العريان وسيتم تصويره على أنغام أغنية "وانا معاك" وتشارك في الاعلان الإعلامية وعارضة الأزياء إنجي كيوان.