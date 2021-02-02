إنجي كيوان ترد على صورها الرومانسية مع عمرو دياب وتنشر لقطات خاصة مع طفلها .. شاهدوا

عمرو دياب وإنجي كيوان أصبح كل منهما محل اهتمام متابعيهما بعد صورهما المثيرة للجدل التي التقطت على مدار الأيام القليلة الماضية في دبي، في كواليس تصوير الإعلان الجديد الخاص بعطر الهضبة عمرو دياب والمقرر طرحه قريبًا.

قصة صور عمرو دياب وإنجي كيوان المثيرة للتساؤلات

ولاقت صور عمرو دياب وإنجي كيوان انتشارًا واسعًا، على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن الصور تزامنت مع أنباء انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني وسط صمت الثنائي وعدم تعليق كل منهما على تلك الأخبار، واعتبر البعض أن صور الهضبة مؤخرًا مع الإعلامية المعروفة، اتسمت بالرومانسية فيما انتشرت عدة شائعات حول وجود قصة حب تجمعهما، وهو ما دفع الثنائي على الرد بشكل غير مباشر على تلك الأنباء عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

عمرو دياب حرص على نشر عدة تفاصيل عبر حسابه على انستجرام، ولفت إلى أن صوره المثيرة للتساؤلات مع إنجي كيوان، كانت خلال كواليس تصوير أغنية لإعلان دعائي لعطره الجديد، ومن المقرر طرحه قريبًا، وهو من إخراج طارق العريان، وستظهر فيه إنجي كموديل.

أول تصرف من إنجي كيوان بعد جدل صورها مع الهضبة

فيما حرصت إنجي كيوان بعد ضجة صورها مع الهضبة على نشر جلسة تصوير جديدة ظهرت فيها مع طفلها وهما يتنزهان سويًا، وعلقت قائلة: "صغيري جاهز دائمًا للتصوير"، كذلك نشرت صورة لها خلال تواجدها في دبي وحضورها أحد العروض المميزة.

ونالت صور إنجي كيوان مع طفلها إعجاب عدد من متابعيها، الذين اعتبر عدد منهم أنها ترد بشكل غير مباشر على شائعات ارتباطها بالهضبة بعد ظهورها معه مؤخرًا.

ومن المعروف أن إنجي كيوان دوت الخليج مذيعة مصرية وُلدت بمدينة الإسكندرية وقدمت عددًا من البرامج التليفزيونية إلا أنها حققت بعض الانتشار بعدما شاركت في تقديم برنامج "قعدة رجالة" مع نيقولا معوض وخالد سليم وقيس الشيخ نجيب.

إنجي متزوجة من رجل لبناني وأنجبت منه طفلين هما كريم ويوسف، وتحرص على مشاركة صور وفيديوهات لها مع زوجها وأسرتها باستمرار على موقع انستجرام.

عمرو دياب وظهور لافت مع أصدقائه بعد انفصاله عن دينا الشربيني

في السياق نفسه، كان عمرو دياب قد التقى عدد كبير من أصدقائه بالإضافة إلى عدد من معجبيه وكذلك عدد من النجوم بخلاف إنجي كيوان؛ مثل روان بن حسين وبسمة وهبة، وغيرهن، خلال فترة تواجده في دبي منذ رأس السنة بعدما أحيا أول حفلاته في العام الجديد في مهرجان دبي للتسوق.

وكانت الإعلامية بسمة وهبة قد نشرت فيديو بعد لقائها بعمرو دياب في دبي مؤخراً، وأكدت في الفيديو انفصال عمرو دياب عن دينا الشربيني، وقالت إن الحسد هو سبب انفصالهما، ووجهت نصيحة لهما للحفاظ على حبهما وعودة علاقتهما رغم الأزمات، وكان عمرو دياب قد طرح أخيراً أغاني ألبومه الجديد على يوتيوب، بعد طرحه عبر عدة منصات استماع إلكترونية في بداية العام الجاري.