أصالة تشيد بجرأتها وأنغام تتغزل بصوتها .. النجوم يحتفلون بألبوم أحلام الجديد على طريقتهم

أحلام المطربة الإماراتية نجحت في تصدر منصات البحث على الإنترنت خلال الساعات الماضية بعد طرح أغاني ألبومها الجديد "فدوة عيونك" عبر منصة ديزر وتطبيق فن بوكس، وسط إشادات كبيرة من جمهورها وأصدقائها الذين حرصوا على تهنئتها بالألبوم عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

أصالة تشيد بجرأة أحلام

أصالة النجمة السورية كانت أولى المهنئين لأحلام بعد طرح ألبومها الجديد، عقب أشهر قليلة من انتهاء الخلاف بينهما، حيث كتبت أصالة لزميلتها عبر تويتر: "حقّاً مناضلة بذلت مجهود بالتّأكيد فوق المعتادّ.. وحرصت على تقديم نفسها بأبهى صورة، أحترمُ ما تقدّمه لأنّها جريئة موهوبة ولا تتوانى عنّ إبهارنا دائماً بالجديد، دوت الخليج الدّؤوبة المتجدّدة.. وإن اختلفتُ معها لا أختلف عليها لأنّها تعشق ما تقدّم وتُخلص له، إنّها أحلام".

فيما ردت أحلام على رسالة أصالة لها وقالت: "أصالة الحبيبة الغالية التي لا يشابهها أحد فناً وشخصاً.. شكراً أسعدتيني برأيك وانتي أيضاً دائما مختلفة متجددة نتشارك الجهد والنضال والسعي للنجاح وأبادلك الاحترام والحب".

أنغام تتغزل بصوت أحلام

أما المطربة المصرية أنغام، فهنأت صديقتها أحلام أيضًا على ألبومها، وأشادت به وبصوتها، فكتبت: "سبحان من خلق خامة صوتك وحلاوتها وتميزها، عن أحلام أتحدث.. مبروك ألف مبروك ألبومك يا حبيبتي"، لترد عليها أحلام قائلة: "سبحان من خلق قلبك وطهرك وصوتك يا أغلى خواتي، حبيبتي انغام شكراً أسعدتيني واسمعي الألبوم ويهمني رأيك وأهديكي عيوني بس".

عاصي الحلاني ونانسي عجرم ولجين عمران

الفنان اللبناني عاصي الحلاني نشر صورة لصديقته عبر تويتر، وعلق قائلًا: "مبروك يا نجمة الأحلام.. ولا يوم عمحبتك بنلام، يا جوهرة بالفن بتضلي، ومزينة بصوتك الأنغام، ألف مبروك يالغالية"، بينما هنأتها نانسي عجرم قائلة: "حبيبتي أحلام مبروك ألبومك الجديد، إنت دايمًا مميزة وبيلبق لك النجاح".

أما الإعلامية السعودية لجين عمران فحرصت على الترويج لألبوم صديقتها عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام، وتنبيه الجمهور لاقتراب موعد طرحه، ووسائل الاستماع لأغاني الألبوم، ونشرت عدة مقاطع أيضًا من أحد الأغاني، وعلقت عليها قائلة: "أبدعتي ما شاء الله".

تفاصيل ألبوم أحلام الجديد

كانت أحلام قد طرحت مقاطع فيديو من الكليبات، بالإضافة إلى صور لإطلالاتها المختلفة من كل كليب، وخطفت الأنظار بسبب إطلالاتها وتصويرها لجميع أغاني الألبوم، وكشفت عن أسماء فريق عمل ألبومها الجديد، والذي ضم أسماء كبيرة في مجال الشعر والموسيقى مثل الأمير خالد الفيصل، والأمير عبد الرحمن بن مساعد، والأمير سعود بن عبد الله، والأمير محمد بن عبد العزيز، وقوس ومساعد الرشيدي وفيصل الشعلان والشاعرة معتزة والجادل وغيرهم.

بالإضافة إلى الموسيقيين خالد عز وهشام السكران ومشاري اليتيم وسهم وطلال وصادق الشاعر وأحمد الهرمي وناصر الصالح ومدحت خميس وأسامة الهندي، وغيرهم من أهم النجوم في الوطن العربي، ويتضمن ألبوم أحلام الجديد، عدة أغاني من بينها "فدوة عيونك، عيوني بس، حزين، زوبعة، يا أدمي حس، دفتر وممحاه، الله يرحمه، تشرق الشمس وتغيب، دمعة زرقا، سر معلن، الفرقا، خاطري ضايق، ابن التراب، وما سألت الا عليك".