فيديو تيم حسن يروج لمسلسله الرومانسي "انا" تزامنا مع يوم الحب: "في مسلسلات منتمنى تبلش وما توقف بعمرا"

تيم حسن حمّس جمهوره لمسلسله الجديد "انا" مع رزان جمال كاشفاً عن تزامن انطلاق اولى حلقاته في يوم الحب الموافق في 14 فبراير، كما كشف عن البرومو الأول الترويجي للعمل وأرفقه بعبارات مشوّقة زادت من جرعة حماس الجمهور لمتابعة هذا العمل الجديد.

تيم حسن يروج لبرومو مسلسله الجديد مع رزان جمال

النجم السوري تيم حسن سيطل في أولى أعماله الدرامية الجديدة هذا العام بمسلسل جديد تحت عنوان "انا" بمشاركة الفنانة اللبنانية رزان جمال، وشوق متابعيه على موعد العمل كاشفا عن انطلاق أولى حلقاته تزامنا مع يوم الحب، أي بعد حوالي أقل من اسبوعين.

تيم حسن أعاد نشر الفيديو الترويجي الأول الخاص بمسلسل “أنا” عبر حسابه على تويتر والذي تظهر فيه بطلة العمل الفنانة اللبنانية رزان جمال، وما كان لافتا كتابته تعليق مشّوق على الفيديو قائلاً :"في مشاهد منتمنى الحياة توقف عندا وفي مسلسلات منتمنى تبلش وما توقف بعمرا . رزان جمال من مسلسل أنا المنتظر للنجم تيم حسن".

وبدت رزان جمال في البرومو وهي مرعوبة من شيء ما وسط تواجدها في ظروف غامضة، فتقاعل الجمهور بشكل واسع مع الفيديو معبرين عن انتظارهم بشوق لموعد العمل الذي سيتم طرحه في 14 فبراير الجاري.

من الجدير ذكره بأن الممثلة اللبنانية البريطانية رزان جمّال اطلت مؤخرا على “نتفليكس” في مسلسل الغموض والإثارة المصري المستوحى من سلسلة روايات الخيال الأكثر مبيعاً في مصر “ما وراء الطبيعة” للكاتب المصري أحمد خالد توفيق.

تيم حسن بـ نيو لوك جريء في مسلسل "انا"

ويعتبر العمل الدرامي الأول لتيم حسن مع بداية العام الجديد، وكان لافتا اعتماده لـ نيو لوك شعر جريء من خلال ظهوره بالشعر الطويل المربوط.

واعتبر الجمهور أن العمل يبدو مختلف تمامًا من حيث الصورة والأحداث ودور البطل مقارنة بآخر الأعمال التي قدمها تيم حسن وهو الجزء الرابع من مسلسله الشهير "الهيبة" الذي عرض مؤخرًا أيضًا عبر منصة شاهد.

كما بدا أن العمل سيكون مرتبطا بقصة حب عاصفة لتزامن موعد عرضه مع مناسبة يوم الحب، وسيتضمن 10 حلقات.

مسلسل "أنا" من إخراج سامر البرقاوي وكتابة الدكتورة عبير شرارة، ويشارك في بطولته إلى جانب تيم حسن ورزان جمال، جوزف بو نصار وديامان أبو عبود وإيلي متري وهو من إنتاج الصباح.