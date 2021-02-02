جميلة عوض تهنئ سلمى أبو ضيف بعيد ميلادها

حرصت الفنانة جميلة عوض على تهنئة الفنانة سلمى أبو ضيف بمناسبة عيد ميلادها الذي تحتفل به اليوم الثلاثاء.

وشاركت "جميلة" جمهورها مجموعة من الصور التي جمعتها بـ"سلمى" وكتبت تعليقا عليها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":"عيد ميلاد سعيد لهذه الحزمة من الفرح والحياة إلى الحياة "سالمومي" أحبك سلمى أبو ضيف".

يذكر أن جميلة وسلمى تشاركا مؤخرا بطولة حكاية "لازم أعيش" في مسلسل "إلا أنا" وهي بطولة نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، خالد أنور، فراس سعيد، باسم مغنية، سلوى محمد على، ومن تأليف نجلاء الحديني وإخراج مريم أحمدي.

وحققت الحكاية تفاعلا واسعا عبر السوشيال ميديا وقت عرضها، حيث جسدت جميلة عوض دور فتاة علم حبيبها بأنها مريضة بهاق وقرر الابتعاد عنها كونها أخفت عليه طبيعة مرضها رغم مرور عام على علاقتهما.