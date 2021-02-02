هالة فاخر:"عودة الأب الضال" مسلسل كوميدي بعيد عن المألوف

وقالت هالة فاخر، في تصريحات صحفية إن تجربة المسلسل استفزتها بشدة عندما قرأتها للمرة الأولى، مشيرة إلى أنها لم تتردد في الموافقة على العمل، وتحمست بشدة للتجربة بصعوبتها ومميزاتها، حيث أنها تجسد شخصية "متوفاة" في المسلسل وتظهر لزوجها بيومي فؤاد في صورة شبح من خلال صورة وتطارده ويحدث بينهما العديد من المواقف الكوميدية.

ولفتت إلى أنها تعشق هذه النوعية من الأدوار لأنها كوميديانة في المقام الأول.. مؤكدة أن السيناريو رائع وإطاره الدرامي بعيد عن المألوف ويعتمد على المواقف المضحكة بعيدا عن الاستخفاف.

وتدور فكرة المسلسل، الذي تعتمد أحداثه على حلقات متصلة منفصلة تتناول حكايات وقصصا مختلفة، حول أب يلعب دوره بيومي فؤاد ولديه 7 أبناء حيث يرصد العديد من القضايا التي تهم معظم البيوت بشكل كوميدي.

ويشارك في بطولة المسلسل هيدي كرم، شادي الفونس، خالد منصور، نور قدري، أوتاكا، أميرة هاني، وهاجر عفيفي، ونيفين محمد، رانيا الخطيب، أيمن صلاح وتأليف أمين جمال، ومحمد أبو السعد، محمد فتحي، ابراهيم ربيع وإخراج أحمد عبد العال.

من ناحية أخرى تشارك الفنانة هالة فاخر، في السباق الرمضاني المقبل، من خلال ظهور كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل "نجيب زاهي زركش" تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج شادي الفخراني وبطولة يحيى الفخراني وأنوشكا ورامز أمير وكريم عفيفي وإسلام إبراهيم ومحمد محمود ورنا رئيس.