الكشف عن شخصية هنا الزاهد المحجبة في «حلوة الدنيا سكر»

أزاح الفنان عمر الشناوي الستار عن شخصية هنا الزاهد المحجبة في مسلسل «حلوة الدنيا سكر» الذي من المقرر عرضه في فبراير الجاري.

جاء ذلك بعد أن نشر «الشناوي» فيديو ضمن كواليس تصوير المسلسل ظهرت فيه هنا الزاهد، بالربط بين هنا الزاهد والشناوي اتضح أنها قصة «قولي لأحمد» والتي يواصل السيناريست إياد صالح كتابتها، نظرا لأن عمر الشناوي بطل هذه القصة أمام بطلة المسلسل وهي إحدى القصص التسعة لمسلسل «حلوة الدنيا سكر».

كما نشرت هنا الزاهد- فيديو لها بـ"الحجاب"- وعلقت عليه قائلة: "استنوا شخصية مريم من مسلسل حلوة الدنيا سكر.. من اكتر الشخصيات اللي بحبها يارب تعجبكم.. قريبا"، ونال الفيديو إعجاب الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ويجسد «الشناوي» في قصة «قولي لأحمد»، شخصية رجل أعمال يُقابل هنا الزاهد وتنشأ بينهم العديد من المواقف في إطار القصة، التي تُجسد هنا الزاهد فيها دور دكتورة تعمل في قسم الطوارىء بإحدى المستشفيات، وفي إحدى الليالي تستقبل سيدة أعمال جاءت للمستشفى بعد تعرضها لحادث كبير، وقبل وفاتها تقوم هذه السيدة بإبلاغ هنا الزاهد سر، سيقوم بتغيير مجرى حياتها، في إطار من التشويق الذي يجمع بين الرومانسية والكوميديا.

وكان قد كشف القائمين عن مسلسل «حلوة الدنيا سكر» للجمهور عن البوستر التشويقي للعمل والذي تصدرت فيه بطلته هنا الزاهد بـ 9 شخصيات، استعدادًا لعرضه قريبًا، وكانت أبرز شخصية في البوستر هو ظهور هنا الزاهد بالحجاب في شكل جذاب وغير معتاد على بطلة العمل، ليزداد حماس الجمهور بانتظار رؤيتها بالحجاب.

«حلوة الدنيا سكر».. مسلسل تدور فكرته عن 9 قصص مختلفة، كل قصة تعرض في 5 حلقات متصلة، ولكل قصة فريق عمل مختلف من حيث الكاتب والأبطال مع وجود هنا الزاهد في جميع القصص بأحداث المسلسل، ومن إخراج خالد الحلفاوي وإنتاج سينرجي وكريم أبو ذكري، ويضم المسلسل نخبة كبيرة من ضيوف الشرف، ووقع الاختيار على مؤلفي القصص التسعة وهم إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا أحمد المصري، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب، ومن المقرر بداية عرض المسلسل في نهاية الشهر الجاري.