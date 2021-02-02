سارة الشامي تتألق في جلسة تصوير جديدة

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على اللون الأسود الذي يبرز جمال عيونها، ووضعت أحمر للشفاه باللون الأورنج الناعم الذى يتناسب مع ظهورها.
ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بوضع قرط فضي اللون لإكمال ظهورها.
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