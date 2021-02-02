سارة الشامي تتألق في جلسة تصوير جديدة

نشرت الفنانة سارة الشامي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة مختلفة وجذابة.

وظهرت بها سارة الشامي، بروب باللون الأبيض ليبرز رشاقتها وجمالها وعلقت عليها قائلة: "من آخر جلسة تصوير".

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على اللون الأسود الذي يبرز جمال عيونها، ووضعت أحمر للشفاه باللون الأورنج الناعم الذى يتناسب مع ظهورها.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بوضع قرط فضي اللون لإكمال ظهورها.