صور جديدة لأبناء نادين نسيب نجيم.. تعرف علي التفاصيل!

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، متابعيها وجمهورها، بصورجديدة لـ ابنتيها هاڤن و جوڤاني، وذلك أثناء زيارتهما لإشعال الشموع.

وقامت نادين، بنشر الصور عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، وعلقت عليها قائلة ' "الله يباركم حياة قلبي، أولادي حياتي وروحي وعمري، هاڤن و جوڤاني".

وكانت قد كشفت نجيم، منذ عدة أسابيع عن غضبها من تعرضها لهجوم من قبل البعض ممن وصفتهم بمرددى نغمة معتادة من آن لآخر قبل دخولها أي عمل فني جديد، حيث يحاولون التقليل من نجاحها بجمل من عينة لولا هؤلاء ما كانت نجحت ولولا السوريين في إشارة إلى الفنانين السوريين الذين يشاركوها أعمالها الأخيرة لم تكن لتصل لما وصلت إليه بحسب هجوم البعض.