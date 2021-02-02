شادي شامل يكشف عن تفاصيل طرح حكاية "يا معود قلبي" ويستعين ب10 عازفين من صربيا!

القاهرة - محمد ابراهيم - يستع المطرب شادي شامل، لطرح أغنيته الجديدة "يا معود قلبي" بعد أن عمل عليها لأكثر من 3 سنوات كاملة، مع عازفين من 3 دول وهي مصر وصربيا والجزائر، لتنفيذه اللحن الذي وضعه مع كلمات الشاعر تامر حسين وتوزيع مهاب سامي ومهندس الصوت محمد صقر والذي قام بعمل أكثر من ماستر للأغنية.

وأكد شادي " في بيان صحفي إن هذه الأغنية بدأت حكايتها منذ عام 1998 حيث قال: " كانت التيمة الموسيقية الخاصة بها دائما في عقلي، وحاولت أكتب بعض الكلمات عليها ومن ثم مر الوقت، إلي أن تقابلت مع الشاعر تامر حسين وتناقشت معه وسمع الموسيقي التي توصلت إليها وأعجب بها وأكملنا المشروع".

وأضاف قائلا: "كان لدي حلم بتقديم موسيقي جديدة وغنية ومختلفة عن المتداول في الساحة، وهو ما جعلني أسافر للخارج للبحث عن موسيقيين للتعاون معهم، بالإضافة إلي الإستماع لموسيقي بشكل مكثف من أهل كل بلد قمت بزيارتها، وأعتقد إنها المرة الأولي التي يقوم فيها مطرب بعمل هذا الأمر، فلقد سافرت إلي دول شرق أوربا مثل جورجيا وأذربيجان والبوسنة والهرسك وصربيا، وبدأت استمع إلي الموسيقي".

وتابع قائلا: " وكانت أكثر الدول ترحابا بالفكرة صربيا حيث ساعدني بشكل كبير عمرو الجويلي سفير مصر بصربيا في تذليل العديد من العقبات بمقابلة عدد كبير من الموسيقيين النجوم هناك، منهم عازف الاكورديون الصربي العالمي Borko Radivojevic، وسجلت معه في صربيا عزفه كما وضعه الموزع مهاب سامي، ثم قمت بتسجيل آلات النفخ كلها منها ترومبيت والآلات النحاسية من خلال 10 عازفين وأشرف عليهم Marko Marković بالإضافة إلي عزف الطبلة الجزائري، وأخيرا تسجيل الجيتار مع احمد حسين، بمعني آخر قدمنا شكل موسيقي مختلف".

وأشار شادي " أنه بعد الإنتهاء من هذا الأمر والذي استغرق عدد من الشهور للإنتهاء منه، عدت لمصر وعكفت علي الأغنية مع الموزع مهاب سامي لمدة عامين، واشكره علي صبره هو ومهندس الصوت محمد صقر الذي قام بعمل مونتاج للموسيقي أكثر من ألف مرة، وأتمني أن يشعر الجمهور بهذا المجهود من أجل موسيقي مختلفة وجديدة".

وكان شادي، قد سافر إلي العديد من الدول قبل الإتجاه إلي شروق اوربا منها المكسيك للبحث عن هوية موسيقية جديدة يعود بها إلي جمهوره بعد غياب لفترة طويلة، توجه شادي إلى المكسيك من أجل لقاء عدد من الموسيقيين في محاولة منه للبحث عن شكل ولون موسيقي جديد لم يتم تقديمه من قبل في الوطن العربي، خاصة بعد أن نصحه الكثيرون بالتوجيه اليها والاهتمام بموسيقي الــTejano المعروفة والتي تتكون من مجموعة من الفنون منها البوب والموسيقى المكسيكية، وموسيقى المارياتشي، وهو من الأنماط الموسيقية المشهورة في جنوب تكساس والمكسيك، وكان قبلها قد قام بزيارة سريعة لمصر اجتمع خلالها مع عدد من الملحنين والشعراء، أجرى خلالها بعض اللقاءات وجلسات العمل مع عدد من الشخصيات في المجال الموسيقي.