سميرة عبد العزيز في حوار لـ دوت الخليج: شكرا للرئيس السيسي على دعم المرأة المصرية.. والدولة يجب أن تعود للإنتاج (فيديو)

كما تطرقت خلال حديثها إلى العديد من القضايا المهمة على الصعيد الفني، ومدى تأثير وأهمية الفن في المجتمع، وتصورها لما قد تشهده الفترة المقبلة من تغيرات.



وعبرت عن فخرها بالمشاركة في العرض المسرحي "الوصية" على خشبة المسرح القومي، الذي يعتبر ملحمة وطنية في حد ذاته، عن استشهاد الجندي محمد المعتز رشاد، أحد مقاتلى القوات المسلحة البواسل، والذى استشهد بمدينة رفح عام 2015 وكانت قصته ملهمة ومؤثرة لذلك تحولت لملحمة بطولية يتعلم منها الأجيال دروسا في الوطنية وحب الوطن والانتماء والتضحية من أجله.

وكشفت الفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز عن أمنية صديقتها الراحلة سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، والتي لم يمهلها القدر الوقت لتحقيقها. وقالت إن سيدة الشاشة فاتن حمامة غضبت بشدة عندما علمت أن وفدا من الفنانين زار قناة السويس الجديدة، وقالت لها إنها كانت تريد أن تزورها.



وأضافت: أخبرت فاتن حمامة أن المشوار بالحافلة كان شاقا، فطلبت مني أن أحصل على تصريح لهما لزيارتها بالسيارة، وبالفعل طلبت من الفريق مهاب مميش تصريحا، ولكنه صدر بعد وفاتها بـ 48 ساعة. وتابعت سميرة عبد العزيز: كانت فاتن حمامة مهتمة في أواخر سنوات عمرها بالشأن العام، وسعيدة للغاية بالحراك الإقتصادي الذي تشهده مصر، وتحدثت معها أكثر من مرة عن مدى تقديرها للرئيس عبد الفتاح السيسي، والدور الذي يلعبه في تنمية ونهضة الوطن. وأكدت الفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز أن سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة كانت تحب زوجها الدكتور محمد عبد الوهاب، ولم تكن تتقبل أن يتحدث أحد امامه عن زوجها السابق الفنان عمر الشريف احتراما لشريك عمرها الجديد. وقالت سميرة عبد العزيز: إنها نهرتها ذات مرة، عندما شرعت في إخبارها عن مقابلتها بالصدفة لـ عمر الشريف في باريس، وقالت لها فاتن: مش عايزة اسمع حاجة.

وأكدت الفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز أن علاقتها بسيدة الشاشة العربية كانت وطيدة، وروت أن صداقتهما بدأت عندما شاركا في مسلسل "ضمير أبلة حكمت". وقالت: جمعنا مشهد في بداية تصوير الحلقات الأولى، ووجدت فاتن حمامة تنطق احدى الكلمات بصورة غير صحيحة، وكنت ضليعة في اللغة العربية، فوجدت أنه من المفيد أن اصلح لها الخطأ، وهو ما لم يقدر عليه أحد، وحينها وجدت منها شكرا وثناء غير متوقع، وأصبحنا منذ تلك اللحظة صديقتين. أكدت الفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز، أن صديقتها الراحلة الفنانة فاتن حمامة رفضت كتابة عمل يتناول سيرتها؛ لأنها لا تملك العديد من الأسرار المثيرة لتعرض على الشاشة. وأضافت "رفضت سيدة الشاشة العربية كتابة مسلسل عن حياتها عندما عرض عليها ذلك زوجي الكاتب محفوظ عبد الرحمن، وقالت له: أنت قدمت عملا رائعا عن أم كلثوم، لأن لها حياة عامرة بالأحداث، أما أنا فلا أملك إلا أفلامي".

ووجهت الفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز شكرها إلى القيادة السياسية بعد اختيارها بالتعيين في مجلس الشيوخ المصري، مشيرة إلى أنه تكليف وتشريف تثمنه وتحاول أن تكون على قدره.



وأعربت الفنانة سميرة عبد العزيز عن سعادتها بعد اختيارها فى مجلس الشيوخ من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى. وقالت سميرة عبد العزيز خلال ندوتها فى موقع دوت الخليج : لابد أن أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسى على ثقته الكبيرة فى المرأة المصرية بشكل عام. وأضافت، المرأة كانت تعانى من عدم التقدير والاهتمام بدورها وأن تتقلد مناصب رفيعة المستوى فى الدولة ولكن مع وجود الرئيس عبد الفتاح السيسى بدأت المرأة تأخذ حقها ويعتمد عليها فى بعض المناصب المهمة ولعل من أبرزها وزارة الثقافة والتى تتولى مسئوليتها حاليا الدكتورة ايناس عبد الدايم. وأوضحت: المرأة لابد أن تأخذ حقها فى المجتمع وأتصور أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أعاد للمرأة رونقها وأصبح لديها بصمة فى المجتمع.

وقالت: في البداية اعتقدت أن الامر مجرد تشابه أسماء، وأنه ثمة خطأ في تبليغي بالتعيين، ولكني وجدت بالفعل أنى الشخص المقصود.



وأضافت: سافرت مباشرة من الإسكندرية حيت أتواجد إلى القاهرة لحضور إجتماع تم تخصيصه في اليوم التالي لجميع المعينين من السيدات، والحقيقة أني فخورة بهذا الشرف إلى أبعد مدى. وتابعت: كنت أخشى أن يتم منعي من ممارسة عملي بالتمثيل، بداعي وجودي في المجلس الموقر، حيث كنت وقتها أقدم العرض المسرحي "الوصية"، ولكني تفهمت بعدها أن الأمر ينطبق فقط على موظفي الحكومة. وعبرت عن فخرها بالمشاركة في العرض المسرحي "الوصية" على خشبة المسرح القومي، الذي يعتبر ملحمة وطنية في حد ذاته، عن استشهاد الجندي محمد المعتز رشاد، أحد مقاتلى القوات المسلحة البواسل، والذى استشهد بمدينة رفح عام 2015 وكانت قصته ملهمة ومؤثرة لذلك تحولت لملحمة بطولية يتعلم منها الأجيال دروسا في الوطنية وحب الوطن والانتماء والتضحية من أجله. وأكدت الفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز أنها تتبنى من خلال تواجدها بمجلس الشيوخ قضية عودة الدولة للإنتاج. وقالت: اتفقت مع النائب الفنان يحيى الفخراني على تبني هذه المناشدة، حيث إن التباكي على الفن المصري الأصيل ليس هو الحل، وإنما العودة لتقديم فن راق.



وتابعت: بسبب تراجع الدولة عن الإنتاج، سبقتنا دول صغيرة للريادة، وهو ما لن نسمح به أن يستمر. وتابعت: بسبب تراجع الدولة عن الإنتاج، سبقتنا دول صغيرة للريادة، وهو ما لن نسمح به أن يستمر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سميرة عبد العزيز في حوار لـ دوت الخليج: شكرا للرئيس السيسي على دعم المرأة المصرية.. والدولة يجب أن تعود للإنتاج (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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