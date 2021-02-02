نشرة فنية.. أحمد مكي الأكثر بحثًا على جوجل.. القصة الكاملة لـ عمرو دياب والإعلامية الحسناء

تصدرت نجمة بوليوود بريانكا شوبرا مؤشرات البحث بـ جوجل بعد اعلان طرحها لعلامة تجارية لشامبو الشعر مصنوعة من مواد صديقة للبيئة، والتي تحمل اسم Anomaly. تصدر النجم عمرو دياب مؤشرات البحث بـ جوجل بعد ظهوره مع المذيعة المصرية انجي كيوان في عدد من الصور بشكل حميمي ، وسط شائعات حول ارتباطهما رغم انها متزوجة من رجل لبناني.

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