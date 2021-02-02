موجز السوشيال ميديا.. ياسمين صبري تشعل إنستجرام.. إطلالة جريئة لـ نيلي كريم

نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:

نشرت الفنانة ياسمين صبري، فيديو جديد اثناء ممارسة الرياضة من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

هنأت الفنانة درة صديقتها الفنانة سلمى أبو ضيف بعيد ميلادها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

نشرت الفنانة نيلي كريم صورة جديدة لها من خلال خاصية الاستوري عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.