عمرو دياب يبدأ مع إحدى شركات المحمول التجهيزات لرمضان 2021

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأ الهضبة عمرو دياب، مع إحدى شركات المحمول المُتعاقد معها التجهيزات الخاصة لرمضان 2021، ومن المفترض أن يبدأ خلال الأسابيع المُقبلة في تنفيذ وتطبيق الأفكار.

في سياق آخر تصدر دياب، المركز الأول على موقع "تويتر" وذلك عقب ساعات قليلة من الإعلان عن عطره الجديد.

ويستعد دياب لتصوير اعلان عطره الجديد والذي سيطلقه لأول مره في دبي خلال حفل كبير بشاطيء ناموس يوم ٢٢ فبراير.

الإعلان سيكون من إخراج طارق العريان وسيتم تصويره على أنغام أغنية "وانا معاك" وتشارك في الاعلان الإعلامية وعارضة الأزياء إنجي كيوان.

أغنية وانا معاك تم طرحها في ألبوم يا أنا يا لأ، وهي من كلمات خالد تاج الدين وألحان خالد عز وتوزيع عادل حقي