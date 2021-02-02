حمو بيكا يفاجئ جمهوره بمهرجان "جوة الحجوزة وشادين بطاطين"

مهرجان " جوه الحجوزة شادين بطاطين " غناء حمو بيكا وحماده الاسمر وابو ليله وتوزيع مصطفي السيسي.

ويضم المهرجان بعض الكلمات منها: "الناس بقت بنت أبالسة، اخلعو ما رفعنا الجلسة، القلوب سودا وغلسة والبشر عايشة أوانطة، مش هشوفك ولا هسمع ليا كتير الحساب يجمع هتصاحبني يلا اخلع مبقاش يا هلفوت إلا أنت ديتها لقة هي علقة كله بالسلامة، شد خزنة واملى وزنة يلا روح لماما".

