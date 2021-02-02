فريق عمل في بيتنا روبوت ضيوف منى الشاذلي

يحل فريق عمل مسلسل "في بيتنا روبوت" ضيوف على برنامج معكم مع الإعلامية منى الشاذلي، وهو من بطولة شيماء سيف وعمرو وهبة.

ويشارك عمرو وهبه فى مسلسل "في بيتنا روبوت" بطولة كل من شيماء سيف وليلي زاهر وهشام جمال ودلال عبد العزيز، وهو من تأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي ومن إخراج وليد الحلفاوي، وهو مسلسل اجتماعي درامي كوميدي. يُعرض المسلسل على شاشة CBC، من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة "سي بي سي"، كما يُعرض على قناة "سي بي سي دراما" في تمام الساعة العاشرة مساءً.

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