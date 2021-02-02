بصورة مع إسعاد يونس.. رامز أمير يروج لـ حلقته فى برنامج صاحبة السعادة | شاهد

روج الفنان رامز امير لـ حلقته مع الاعلامية اسعاد يونس فى برنامج صاحبة السعادة ونشر صورة له معها م
وعلق رامز امير على الصورة قائلا " استنوني النهاردة مع صاحبة السعادة الساعة ١١ مساءً على dmc ".
يذكر أن آخر ظهور لرامز أمير، كان في مسلسل "الاختيار"، الذي عرض في رمضان الماضي، وجسد من خلاله شخصية البطل المصاب النقيب "محمد طلعت السباعي"، أحد أبطال معركة "البرث"، وهو من بطولة أمير كرارة، إنتاج سينرجي، إخراج بيتر ميمي.
يذكر أن أمير كرارة، يشارك فى السباق الرمضانى المقبل بمسلسل" نسل الأغراب" مع النجم أحمد السقا، الذى يعد أقوى مسلسلات الموسم، من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج سينرجى.
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