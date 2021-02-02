نادين نسيب نجيم تنشر صورا لأولادها

وتألقت نادين نسيب برفقة اولادها وعلقت على الصورة قائلة "الله يبارك فيكم حياة قلبي، أولادي حياتي وروحي وعمري، هافن وجوفاني".
وتشارك نادين نسيب في بطولة مسلسل " النقيب سما" والذي كان من المقرر عرضه في موسم السباق الرمضاني العام الماضي الا ان انتشار فيروس كورونا ادى الي توقف تصوير المسلسل وتاجيله للعام الحالي
و المسلسل بطولة نادين نسيب نجيم والفنان السوري قصي خولي في ثاني تعاون بينهما بعد مسلسل " خمسة ونص".
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