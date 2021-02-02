المهرجان الدولي للسينما المستقلة بالدار اللبيضاء يعلن جوائزه

اسدل الستار على النسخة الأولى من مهرجان الدولي للسينما المستقلة بالدار اللبيضاء، بعد الإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز مسابقتي الأفلام الطويلة والأفلام القصيرة. وشارك في المهرجان 12 فيلما طويلا و19 فيلما قصيرا من دول عدة، إلى جانب عقد ندوة دولية وورشة تكوينية. وتكونت لجنة تحكيم الأفلام الطويلة، التي ترأسها المخرج الفرنسي مانويل سانشيز، من الممثلة المغربية نزهة رحيل والناقدة السورية رندة الرهونجي والصحافية الفرنسية إزابيل بورون والشاعر السعودي أحمد الملا، إلى جانب الممثل جيمي جان لوي من هايتي.

أما لجنة تحكيم الأفلام القصيرة، التي ترأسها الباحث السينمائي المغربي عبد اللطيف عدنان، ضمت من الممثلة الفرنسية ستيفاني بن عمرة والناقد الفرنسي/الجزائري سعد شكالي. وجاءت جوائز مسابقة “الأفلام الطويلة” على النحو التالي: جائزة “أنفا الذهبية” للفيلم الطويل : فيلم “عند الغسق” للمخرج الليثواني شاروناس بارتاس. جائزة السيناريو: الفيلم الفلسطيني “200 متر” من إخراج أمين نايفه. جائزة الإخراج: الفيلم التركي “أشباح” للمخرج لأزرا دنيز أوكياي. أما جوائز مسابقة “الأفلام القصيرة” فهي على النحو التالي: جائزة “أنفا الذهبية” للفيلم القصير: الفيلم الفرنسي “مدام بوريس” لمخرجه مهدي بنعلال. جائزة التنويه الخاص: الفيلم المغربي “حمائم” للمخرج معدان الغزواني.

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