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حمو بيكا يطرح "فقر فلوس غني بجدعنتي" عبر "يوتيوب"

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القاهرة - محمد ابراهيم - طرح مؤدي المهرجانات حمو بيكا، مهرجان "فقير فلوس غني بجدعنتي" وذلك عبر حسابه على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

مهرجان " فقير فلوس غني بجدعنتي " غناء حمو بيكا ومودي امين وخالد عجمي وتوزيع مصطفي السيسي.

ويضم المهرجان بعض الكلمات منها: "صاحبي وابن دمي أغبى خلق الله، خد جنب مني أصل لاعبة معاه سابني سابني لما كلها كارهاه، عايز أذاه جوهر يا عم الناس، في الدنيا انت اساس كل اللي راح ينداس أهلا باي جديد قولنا الفخامة جه أبي معروف زعيم كوكبي".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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