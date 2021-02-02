حمو بيكا يطرح "فقر فلوس غني بجدعنتي" عبر "يوتيوب"

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح مؤدي المهرجانات حمو بيكا، مهرجان "فقير فلوس غني بجدعنتي" وذلك عبر حسابه على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
ويضم المهرجان بعض الكلمات منها: "صاحبي وابن دمي أغبى خلق الله، خد جنب مني أصل لاعبة معاه سابني سابني لما كلها كارهاه، عايز أذاه جوهر يا عم الناس، في الدنيا انت اساس كل اللي راح ينداس أهلا باي جديد قولنا الفخامة جه أبي معروف زعيم كوكبي".
مهرجان " فقير فلوس غني بجدعنتي " غناء حمو بيكا ومودي امين وخالد عجمي وتوزيع مصطفي السيسي.
ويضم المهرجان بعض الكلمات منها: "صاحبي وابن دمي أغبى خلق الله، خد جنب مني أصل لاعبة معاه سابني سابني لما كلها كارهاه، عايز أذاه جوهر يا عم الناس، في الدنيا انت اساس كل اللي راح ينداس أهلا باي جديد قولنا الفخامة جه أبي معروف زعيم كوكبي".