حمو بيكا يطرح "فقر فلوس غني بجدعنتي" عبر "يوتيوب"

ويضم المهرجان بعض الكلمات منها: "صاحبي وابن دمي أغبى خلق الله، خد جنب مني أصل لاعبة معاه سابني سابني لما كلها كارهاه، عايز أذاه جوهر يا عم الناس، في الدنيا انت اساس كل اللي راح ينداس أهلا باي جديد قولنا الفخامة جه أبي معروف زعيم كوكبي".

محمد يوسف

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