فن ومشاهير

عبير صبري تشوق جمهورها ومتابعيها لمسلسل"موسى".. بهذه الطريقة

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القاهرة - محمد ابراهيم - تحرص الفنانة عبير صبري على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت عبير صبري عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها من كواليس مسلسل "موسى"، الذى من المقرر عرضه فى السباق الرمضاني المقبل، وعلقت قائلة" ملحمة".

يذكر أن مسلسل "موسى"، بطولة: محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبدالرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق، تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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